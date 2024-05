Un saldatore di pezzi di carpenteria

Un saldatore e tagliatore a fiamma. Data scadenza: 09/06/24. Codice offerta 328863/6. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 saldatore di pezzi di carpenteria, preferibilmente con esperienza. Sede: Castelfidardo. Si richiede: capacità di lettura del disegno tecnico, conoscenza degli strumenti di lavoro, patente b (automunito/a). Preferibile il domicilio nei comuni di Castelfidardo, Osimo, Recanati e Loreto. Tipologia contrattuale: da definire in base alla professionalità dei candidati. Orario di lavoro: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum vitae a centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it segnalando il codice di riferimento 328863/6.