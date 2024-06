"Un segnale chiaro per le Regionali"

Le elezioni Europee e il grande risultato per AVS, Alleanza Verdi Sinistra. C’è soddisfazione condivisa anche nel territorio anconetano: "I cittadini marchigiani e anconetani hanno scelto il clima, la pace e la giustizia sociale, una scelta che guarda verso il futuro – esultano i due coordinatori di Europa Verde di Ancona, Caterina Di Bitonto e Lanfranco Giacchetti – AVS vanta il 6,71% a livello nazionale, il 7,44% a livello di Italia Centrale, il 5,72% al livello regionale Marche , e sul Comune di Ancona il 7,55%. Una speranza che guarda alle prossime elezioni regionali e una valutazione molto chiara da fare rispetto alle scelte sull’ambiente. Il segnale è chiaro: tutte le campagne informative messe in atto da centrodestra in primis e centrosinistra in alcuni casi sugli ‘ecoterroristi utopistici e nemici del lavoro sono fuori luogo". Risultato definitivo straordinario anche da Sinistra Italiana del territorio: "Agnese Santarelli vicina alle seimila preferenze (5.986, ndr) e AVS che supera abbondantemente lo sbarramento del 4% e dà rappresentanza italiana al Parlamento Europeo nei gruppi della Sinistra Europea e dei Verdi. Sinistra Italiana, insieme a Europa Verde, nelle Marche come nel Paese, è in campo e a disposizione nella costruzione di questa alternativa, di cui diventiamo un elemento sempre più forte e politicamente qualificante. Ringraziamo le elettrici e gli elettori che tornano a darci fiducia e che non deluderemo, i militanti e le militanti e infine la stessa Agnese Santarelli".

p.cu.