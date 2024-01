Un social media manager per team di comunicazione

Un progettista sistemi multimediali. Data scadenza: 12/02/24. Codice offerta 417999/2. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Jesi. Email: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegojesi@emarche.it. Telefono: 0733/827801. Azienda conserviera marchigiana con sede a Castelfidardo ricerca addetto social media manager non percettore di sostegno al reddito. (naspi e discol) da affiancare al team marketing e comunicazione. Per ricoprire il ruolo è richiesto: dimestichezza nella gestione e creazione dei contenuti e dei format di Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin e Tik tok; capacità di ideare, strutturare e produrre contenuti video accattivanti, come reels per Instagram e video per Tik Tok, con nozioni base di grafica e video making; approccio strategico e fresco sui temi/contenuti legati mondo dei social media, restando aggiornati sulle novità; gestione del community management e social customer care; inviare curriculum a gare@torellidottori.com indicando borsa lavoro e con riferimento al cod. 417999/2.