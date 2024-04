Un tecnico per attività on line e digitali nel settore moda

Un tecnico web Data scadenza: 07/04. Codice offerta 176862/7. Cpi Senigallia. Email: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegosenigallia@emarche.it. Tel 071/9959104. Borsa lavoro. Attività di commercio/e-commerce del settore moda con sede a Senigallia è disponibile a ospitare per borsa lavoro una figura di "Addetto alle attività on line e digitali". Il candidato dovrà occuparsi della gestione diretta della piattaforma e-commerce in particolare: analisi e sviluppo strumenti e tecnologie intelligenze artificiali applicabili al modello di business aziendale, attività di ricerca e test di servizi digitali volti a migliorare il rendimento e le potenzialità della piattaforma e-commerce e dell’esperienza di acquisto nei negozi fisici. Buona conoscenza Inglese, buona conoscenza uso pc. Orario 32 ore sett.li. Il candidato in possesso dei requisiti previsti dal Bando Borse Lavoro può candidarsi inviando il proprio curriculum a: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it indicando il codice 176862-7 – borse lavoro 2024