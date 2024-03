"Un tir scarica e paralizza il traffico"

Traffico in tilt in via della Loggia, tensione ieri mattina a causa di un blocco stradale: "Sta succedendo adesso, in via della Loggia _ ha pubblicato sulla sua pagina social Vittoria Ribighini dell’omonimo studio di progettazione _. La coda delle auto arriva oltre l’hotel Palace. Un tir sta scaricando le ‘scene’ per il teatro delle Muse e in due stanno segnalando il senso alternato di marcia per le auto. Un vero ‘genio’ quello che, dei due, ha dato il via libera all’altro camion". Il problema riguarda la mancata attivazione del senso unico lungo la stretta strada che collega piazza della Repubblica a Lungomare Vanvitelli. Dopo la pavimentazione la viabilità non è mai stata modificata nonostante siano stati piazzati i semafori per il senso unico alternato.