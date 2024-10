Un under per l’attacco:. Shakur Omar in prova

Shakur Omar, ecco il nome dell’attaccante individuato dalla Vigor. Potrebbe essere lui il profilo giusto per sostituire Federico Alonzi, ma il condizionale è d’obbligo visto che il classe 2004 dovrà prima essere valutato dallo staff tecnico.

Alto e potente, il giovane centravanti di origine somala con passaporto svedese arriva dal vivaio del Genoa, tuttavia quella ligure non è la sua prima esperienza nel nostro paese. Muove i primi passi con l’IFK Uddevalla, nel suo paese, nel 2019 l’Atalanta lo nota e lo preleva, offrendogli la possibilità di mettersi in luce con la Primavera dove disputa 46 partite in 2 stagioni, realizzando 7 gol complessivi. Con gli orobici, nel 2021, esordisce anche in Youth League andando a segno contro lo Young Boys.

La sua esperienza internazionale è rafforzata anche da alcune presenze con la Nazionale svedese giovanile, con l’Under 18 va addirittura in gol contro l’Inghilterra.

Successivamente il Genoa lo preleva a titolo definitivo dalla Dea e anche con i rossoblu realizza 7 reti complessive. Un curriculum giovanile niente male visto che Atalanta e Genoa sono club che fanno un vanto dei propri vivai, settori giovanili che hanno permesso ad entrambi di affermarsi nel panorama internazionale come vere e proprie fucine di talenti.

Sono dunque risultate veritiere le indiscrezioni emerse in questi giorni: linea verde, giovanili di importanti club professionistici, tutti indizi che hanno effettivamente condotto a Shakur Omar. Il ragazzo è già a Senigallia, a disposizione di mister Aldo Clementi. Si giocherà la conferma nelle prossime sedute di allenamento.

Se la questione "attacco" appare vicina ad una soluzione, le condizioni di Tomba, pilastro della difesa, tengono in apprensione l’ambiente rossoblu. Oggi si sottoporrà ad una visita a Villa Silvia, ma si teme uno stop considerevole. Al suo posto scalpitano Rotondo e Pjetri che avranno l’opportunità di mettersi in mostra.

Sono giorni molto intensi, eppure la società ha avuto la possibilità di comunicare ai tifosi le modalità di accesso allo stadio in vista della gara di domenica, in programma alle 15, contro il Sora.

Il servizio di prevendita dei biglietti è attivo da ieri e terminerà domenica mattina alle ore 10, giorno della gara. I tagliandi sono acquistabili in prevendita nel Vigor Official Store di via Cattabeni 41, accessibile con i seguenti orari di apertura: il martedì dalle 9:30 alle 13, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30. La domenica invece sarà aperto solo in mattinata dalle 9:30 alle 13.

La società consiglia di usufruire della prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita, risparmiando inoltre 2 euro su ciascun biglietto. Le tariffe, al prezzo di prevendita, sono: "Tribuna centrale" a 20 euro, "Tribune laterali" a 15, mentre la "Curva Nord" ha un costo di 10 euro. Ingresso ridotto per gli Under 16 a 7 euro in tutti i settori eccezion fatta per la tribuna centrale. Omaggio per gli Under 12, per i tifosi con disabilità e relativo accompagnatore. Il settore Gradinata sarà dedicato agli ospiti che potranno accedere pagando 10 euro.

Il botteghino rimarrà aperto domenica, giorno della gara.

Nicolò Scocchera