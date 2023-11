Un video per la ricerca di sostenitori del centro. Papa Giovanni XXIII

È stato presentato in Comune a Sirolo in anteprima il video per la ricerca di sostenitori del centro Papa Giovanni XXIII onlus di Ancona che dal 1997 aiuta le persone diversamente abili e le loro famiglie. Il centro ha scelto proprio il teatro Cortesi per girare il video ad alto impatto.

"Come tutte le persone hanno voglia di uscire, di lavorare e stare con gli amici. Accendi la luce della solidarietà", recita la voce narrante nel video proiettato in anteprima.