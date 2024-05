Un week-end adrenalinico dedicato ai motori

Al via la 12esima edizione di "Strappato Drive Experience": oggi e domani ad Ancona, dalle 9 alle 20, l’atteso show dedicato ai motori, ad ingresso gratuito, organizzato dalla Carrozzeria Strappato nell’area della sede di Ancona ubicata nella Zona Baraccola in via Luigi Albertini 1. Un evento che ogni anno attira appassionati di motori e famiglie da tutta la Regione. Tra gli appuntamenti da non perdere, le performance mozzafiato degli stuntman con le auto e con le moto nonché le spettacolari manovre automobilistiche di drifting. Tra le esperienze da fare più attese dal pubblico, come ogni anno, sarà possibile provare l’ebrezza di guidare supercar come Ferrari e Lamborghini. E per godere di momenti ancora più esclusivi, sarà inoltre possibile sorvolare Ancona e la costa del Conero a bordo di un elicottero. In programma anche gare di go-kart, esibizioni di ape cross e motocross per far vivere un’esperienza completa a tutti gli amanti dei motori. Tra le novità di quest’anno grazie alla collaborazione con Bad Racing, verrà allestita una pista di minicross, dove i più piccoli potranno avvicinarsi al motocross in totale sicurezza. Non mancheranno anche lezioni di sicurezza stradale dedicate ai giovani. Nelle aree di esposizione ampio spazio verrà dato agli specialisti dell’HIFI car di alta qualità. Gli stand enogastronomici e i DJ set in diretta su Radio Arancia, coinvolgeranno i presenti in una grande atmosfera di festa.