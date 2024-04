Una caccia al tesoro per i 70 anni del Masci

"Per festeggiare i 70 anni del movimento la comunità marchigiana Masci ha pensato di proporre un salto nel passato con una classica caccia al tesoro per le vie della città e uno sguardo al futuro, che in parte è già presente, con un convegno dal titolo "La collaborazione tra l’uomo e l’intelligenza artificiale"". Così Luca Lanari Segretario Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) Marche. A Fabriano il Masci ha organizzato due eventi con il patrocinio della città di Fabriano. La partecipazione è aperta alla cittadinanza. Sabato prossimo dalle 15 (ritrovo in piazza del Comune di Fabriano) avrà inizio la "fantastica caccia al tesoro per le vie di Fabriano". L’iniziativa si concluderà nel corso della cena presso la parrocchia Sacra Famiglia. Domenica poi alle 9,15 avrà inizio l’incontro con il prof. Emanuele Frontoni ordinario dell’Unimc dal titolo "La collaborazione tra l’uomo e l’intelligenza artificiale – consapevolezza, scenari internazionali e sostenibilità ambientale" presso il salone polivalente chiesa Sacra Famiglia. Alle 11,15 la messa alla Sacra Famiglia a seguire pranzo su prenotazione. Per prenotare la caccia al tesoro e/o il pranzo inviare mail a comunicazione@masci-marche.it entro il 18 aprile.