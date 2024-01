"Una città più a misura di ragazzi". Nuovi servizi al centro giovanile

Verso una città sempre più a misura di giovani. La giunta Ghergo cerca di coinvolgerli e potenzia il Cag. "L’anno che è appena iniziato – sottolinea il sindaco Daniela Ghergo nel delineare le priorità dei prossimi mesi – sarà quello dell’ascolto e della partecipazione, soprattutto dei giovani, che saranno coinvolti e potranno indicarci la città nella quale vorranno vivere. Di recente, ho incontrato un gruppo di ragazzi adolescenti, che mi hanno detto: ‘Non vogliamo vivere in una città dove gli adulti non fanno altro che lamentarsi. E si lamentano di argomenti come le buche, che a noi non interessano, perché da esse non dipende il nostro futuro. Vogliamo essere coinvolti su ciò che incide sul nostro futuro. E noi lo faremo". "La nostra – evidenzia il primo cittadino – è una città che si è messa in moto e che ha anche molte potenzialità non espresse: per questo, rispetto a città simili alla nostra, abbiamo ampi margini di miglioramento. Però bisogna crederci, è necessario che ciascuno, ogni attore del settore produttivo, sociale, imprenditoriale, faccia la sua parte e si assuma le proprie responsabilità. Soltanto chi ha il coraggio di guardare verso la luce può lasciarsi il buio alle spalle. Dobbiamo accogliere questo nuovo anno con positività, ottimismo. E fare squadra. Guardiamo con fiducia al futuro e impegniamoci a costruirlo". Il Comune, tramite l’assessore Andrea Giombi, sta potenziando anche il Cag, con nuove dotazioni per la sala musica e iniziative volte all’aggregazione e alla socialità.