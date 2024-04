Una Clementina super stende il forte Cesena

CLEMENTINA

3

CESENA

1

Parziali: 25-19, 23-25, 25-17, 25-20

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 15, Ciccolini 12, Stafoggia 13, Usberti 2, Fedeli 2, Canuti 13, Grilli 8, Saveriano 1, Pizzichini 2, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. PaniconI.

CESENA: Morolli 3, Vecchi 3, Pinali 11, Benazzi 25, Fabbri 2, Caniato 8, Besteghi, Conficoni 1, Bellini, Guardigli 1, Besteghi, Molari, Calisesi (L1), Tamborrino (L2). All. Lucchi.

Arbitri: Chirialesso e Chiriac

Impresa Clementina. La squadra di Paniconi vince da tre punti contro Cesena, vice capolista. Spettacolo al PalaMartarelli con la Clementina 2020 che mette in mostra una prestazione maiuscola individuale e di squadra, a livello tattico, ma anche nella tecnica, con le padrone di casa subito aggressive in battuta. L’attacco delle marchigiane fa poi il resto oltre una fase difensiva perfetta. Per Stafoggia e compagne arrivano così anche i tre punti e un’altra prestazione importante dopo quella precedente sul campo di Casal De’ Pazzi dove la Clementina era tornata con un punto.