Una coppia in vetta. Ecco le prossime gare

Prove di riscatto per Osimo che va di derby in derby. E sempre in casa. Dopo quello perso in quattro parziali contro Ancona, domani arriverà Loreto. Intanto continua la corsa in vetta, appaiate, di Castelferretti e Ancona che sempre domani giocheranno rispettivamente in trasferta a Civitanova e in casa contro Potentino. B maschile (girone E), 15^ giornata. San Marino-Ferrara 3-2, S.Severino Marche-Ravenna 3-2, Osimo-Ancona 1-3, Macerata-Civitanova 3-0, Potentino-Forlì 3-0, Castelferretti-Rubicone 3-1. Ha riposato: Loreto. Classifica: Ancona e Castelferretti 34; Ferrara 31; Osimo 29; Macerata 23; Loreto 21; Rubicone e Potentino 16; San Marino e Ravenna 14; Forlì 13; Civitanova 13; San Severino Marche 12. Prossimo turno, 24/02: Osimo-Loreto, Ancona-Potentino, Forlì-San Severino Marche, Rubicone-San Marino, Civitanova-Castelferretti (ore 18). 25/02: Ferrara-Ravenna.