Una grande notte dedicata al jazz Il chitarrista Molinari al Pergolesi

Doppio appuntamento con il grande jazz stasera a Jesi. È la grande notte del Jazz con il Trio del pianista Paolo Principi che per tutti gli appassionati sarà sotto le stelle di piazza delle Monnighette. Con due set Paolo Principi aprirà alle 20.30 e poi chiuderà idealmente dalle 22.30 la serata del concerto che si terrà al Teatro Pergolesi del quintetto del chitarrista Andrea Molinari per il Festiival Pergolesi Spontini.

Originario di Jesi, dove è nato nel 1986, ma romano di adozione Andrea Molinari stasera (ore 21) al teatro Pergolesi presenterà "‘51" , il suo ultimo disco edito dalla prestigiosa etichetta statunitense Ropeadope Records e candidato in quattro categorie alla sessantaduesima edizione dei Grammy Awards. Sul palcoscenico del Massimo jesino stasera sarà affiancato da alcuni dei protagonisti della scena jazz nazionale: Alessandro Presti alla tromba, Enrico Zanisi al pianoforte, Matteo Bortone al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria.

Ogni brano è impreziosito dal contributo di Camilla Battaglia, una vocalist che riesce a dare colore ad un lavoro in grado di mettere d’accordo l’ascoltatore più smaliziato e il critico più intransigente. Il chitarrista marchigiano è uno dei nomi di cui si parla maggiormente, dopo l’apprezzato esordio con "L’era dell’Acquario feat. Logan Richardson". Il suo approccio e la sua musica si rifanno ad una concezione molto attuale del jazz in cui la conoscenza della tradizione funge da supporto ad un linguaggio di sintesi che dà sfogo a pulsioni improvvisative di ampio respiro. Biglietti (da 2.30 a 11,20 euro), informazioni e prenotazioni alla biglietteria del teatro Pergolesi (0731 206888 - [email protected]).

Paolo Principi ha iniziato a suonare la fisarmonica all’età di 7 anni. Ha continuato a studiare il suo primo strumento per più di dieci anni con Rolando Bolognini poi ha scoperto la musica jazz, il pianoforte e le sonorità elettroniche. Ha studiato composizione e direzione d’orchestra per scoprire l’evoluzione del linguaggio musicale negli ultimi secoli. Per i due live di Principi invece sarà possibile assistere cenando all’Hemingway cafè o alla Trattoria della Fortuna senza alcuna maggiorazione. "Per chi arriva a spettacoli iniziati – spiega Davide Zannotti dell’Hemingway cafè - è consigliata la consumazione per contribuire ai costi totalmente a carico degli organizzatori". Info e prenotazioni: 335362984.

Sara Ferreri