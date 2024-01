Una Jesina con tante defezioni cede al Montegiorgio. Lottare non serve e va ko

jesina

NA: Sansaro, Grillo, Brega, Capomaggio P., Dentice (9’ st Cordella), Lucarini, Chacana, Zagaglia, Trudo, Zandri, Giunti (35’ st Marcucci). Panchina: Cantarini, Bugatti, Ciavarella, Monteverde, Urbani, Ottaviani. All. Strappini S. MONTEGIORGIO: Forconesi, Diakhaby, Marcattili, Greco, Rosa, Rossini, Verdesi, Giri (33’ st Milozzi), Zira, Zancocchia, Lombardi (17’ st Flaiani). Panchina: Traini, Capparuccini, Zamputi, Vignaroli, Cobo, Maranesi, Morelli. All Vagnoni.

Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno

Reti: 8’ pt Diakhaby, 15’ st Chacana, 42’ st Zira (rig.)

Stavolta il Carotti non si rivela amico della Jesina. La formazione di Simone Strappini cade sul proprio campo nella prima del nuovo anno. E’ il Montegiorgio dell’ex Vagnoni a prendersi i tre punti. Ma è una Jesina che si ripresenta davanti ai propri tifosi dopo la vittoria contro la Civitanovese di dicembre con tante defezioni: non ci sono Thiago Capomaggio, Nazzarelli, Belkaid e Luca Giovannini squalificati. C’è invece Chacana che va pure in gol, ma non basta ai leoncelli. Che non era domenica per i locali si vede dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. E’ una Jesina che parte con il freno a mano tirato, un po’ distratta ed è trafitta, dopo appena una manciata di minuti, dal colpo di di testa di Diakhaby che indisturbato infila Sansaro. Solo dopo la mezz’ora i locali creano il primo pericolo, ma Forconesi si supera sulla conclusione di Chacana. Quest’ultimo colpisce poi nel secondo tempo. Al quarto d’ora l’argentino segna il gol del momentaneo pareggio servito di testa da Cordella. Il gol galvanizza i giocatori di Strappini che sfiorano il 2-1 con Trudo che però non inquadra la porta da buona posizione. Poi è la volta di Cordella, ma il portiere ospite si salva con una deviazione in calcio d’angolo. Sembra profilarsi un pari, invece il Montegiorgio colpisce nel finale. Su rigore procurato e realizzato da Zira per il secondo risultato utile di fila della squadra di Vagnoni.