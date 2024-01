Una nuova Ancona per la salvezza. Subito dentro Mondonico e Moretti

Con quattro nuovi innesti e con una gran voglia di riscattare la brutta prestazione con cui ha chiuso il 2023, l’Ancona scende in campo oggi pomeriggio al Del Conero contro la Virtus Entella dell’ex Faggioli. I dorici cercano punti per migliorare una classifica asfittica e ritrovare fiducia nei propri mezzi, gli 8 punti raccolti nelle ultime 8 partite raccontano una squadra che, superato il ritrovato entusiasmo dopo l’arrivo di Colavitto, ha nuovamente mostrato tutti i suoi limiti e, soprattutto, l’inadeguatezza della rosa rispetto al gioco del mister di Pozzuoli ma anche, in generale, rispetto agli obiettivi societari che parlano di una salvezza tranquilla.

L’Ancona, però, nei primi giorni di gennaio è corsa ai ripari: fuori Dutu, sull’uscio Kristoffersen, Peli e Nador, con le valigie pronte anche Marenco e, probabilmente, Gavioli.

Dentro Mondonico, Prezioso, Moretti e Giampaolo, di cui due sono seriamente candidati a una maglia da titolare già oggi pomeriggio contro l’Entella. La società sta dunque facendo ciò che è indispensabile per raddrizzare in fretta il campionato: fuori chi è scontento, chi cerca più spazio e, soprattutto, chi non rema dalla stessa parte dell’allenatore, dentro giocatori conosciuti e affidabili, per dare subito maggiore slancio e competitività alla squadra e per renderla più funzionale al gioco di Colavitto. La squadra è stata in vacanza fino al 1 gennaio e ha ripreso a lavorare da meno di una settimana, Gatto e Paolucci si sono allenati poco, Cioffi non è al meglio, ma Colavitto ha preparato la sfida potendo contare anche sui nuovi innesti e, dunque, su qualche opzione in più anche a partita in corso.

L’Ancona ha assoluto bisogno di punti, i playout sono a due lunghezze ma è anche vero che in una classifica così corta e in un girone così equilibrato bastano due vittorie o due sconfitte per mandarti dall’altare alla polvere. C’è da invertire la rotta negativa e da farlo subito, approfittando dell’impegno davanti al pubblico amico, anche perché poi le successive trasferte di Gubbio e Pineto e la gara in casa con il Cesena sono altrettanto impegnative, meglio affrontarle con qualche certezza e punto in più. Dall’altra parte c’è una Virtus Entella che nell’ultimo periodo ha ritrovato gioco e punti, all’andata a Chiavari finì 1-1, ma adesso i liguri giocano decisamente meglio di quattro mesi fa. Ecco perché oggi pomeriggio al Del Conero servirà la migliore Ancona e tutto il sostegno del suo pubblico per cominciare il 2024 nel modo migliore possibile. Ai dorici negli ultimi due anni al Del Conero contro l’Entella è sempre andata male: 1-3 due anni fa e 0-3 lo scorso anno. Liguri favoriti dalla classifica e dai precedenti, dunque, ma l’Ancona ha dalla sua una gran voglia di rimettersi in carreggiata.

