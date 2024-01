Una nuova asta per lo storico locale Snoopy

Nuova asta per l’ex Snoopy, il night club che ha vissuto anni di splendore, è chiuso dal 2019. Un locale storico e molto conosciuto in tutta la riviera che negli anni ’80 e ’90 ha ospitato anche numerosi vip. Quattro anni fa era stato chiuso a seguito di irregolarità riscontrate da un controllo effettuato dalle forze dell’ordine. Ma il periodo nero per l’ex Snoopy era già iniziato nel 2015, quando la Peanuts aveva diffidato il night club che subito dopo era stato costretto a cambiare nome per motivi di copyright. Con il nome era stato necessario anche cambiare tutte le insegne che indicavano il locale di strada della Bruciata che giovedì sarà battuto all’asta al prezzo base di 260mila 508 euro. Un locale di 908 mq, su fabbricato abitativo e ad uso sala da ballo, oltre al piazzale, era finito all’asta per la prima volta nel 2023 con un prezzo base d’asta di 617mila 500 euro, poi scesi a 463mila 125 euro, 347 mila 344 euro fino alle cifre attuali. Non è l’unico locale che ha fatto la storia della spiaggia di velluto finito all’asta, ci sono stati anche lo Shalimar Club, poi venduto e l’Eto’O di Marzocca. Tutti tempi del divertimento per decenni che ora sono chiusi in attesa di una nuova vita. Chiuso ormai da vent’anni, sempre per motivi di sicurezza anche il NumberOne, che, a differenza degli altri non è mai finito all’asta.