Una nuova ’House’ a Milano nel quadrilatero della moda

In via Montenapoleone 12, cuore del quadrilatero milanese della moda, Bmw ha inaugurato la sua nuova e prestigiosa ’House’ che trasporta gli ospiti in un vero e proprio viaggio nella storia del design Bmw e del processo creativo che contraddistingue ogni singolo dettaglio e modello, accompagnandoli attraverso le varie fasi che rendono da sempre lo stile Bmw speciale e inconfondibile. "La tecnologia e l’innovazione giocano un ruolo chiave nel percorso verso una mobilità sostenibile – dice Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di Bmw Italia – anche se la tecnologia è solo una faccia della medaglia. Al Bmw Group abbiamo una chiara ambizione: muovere il corpo, il cuore e la mente".