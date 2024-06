"Una reazione inattesa. Manifestare senza violenza"

"Denunce? Allo stato non c’è nulla ma sono situazioni che vanno verificate, vanno visionati i vari filmati. E’ chiaro che in qualcosa lì si è andati un po’ oltre, non tanto sui danneggiamenti che poi ci sono stati ma poca roba dal punto di vista dei danni materiali ed economici, non è stato tanto questo, è stata una realtà non preavvisata che si è evidenziata comprensibilmente ma non si può giustificare". Così il questore Cesare Capocasa condanna quanto avvenuto martedì sera alla sede dell’Ancona, alla Baraccola, con l’assedio della tifoseria biancorossa e la protesta dopo aver appreso della mancata iscrizione in Lega pro. "C’è stata una reazione che non era attesa - dice il questore - completamente inaspettata anche da parte nostra. Abbiamo dovuto lavorare in emergenza e quindi veicolare sul posto tutto quello che potevamo avere a disposizione in quel momento ma eravamo già alle 7 di sera quindi anche la difficoltà di avere delle disponibilità in un momento di disagio. Però è stata una situazione che poi siamo riusciti a gestire positivamente dal punto di vista negoziale. La prima fase è stata quella del confronto e io non sono per le realtà, a livello di ordine pubblico, con delle gestioni muscolari. Preferisco le gestioni negoziali empatiche che si possa dialogare. La forma principale è il dialogo". Il questore ha compreso il punto di vista emotivo dei tifosi, "una reazione così può starci è ovvio, in tutte le manifestazioni ho sempre detto che il diritto a manifestare è un diritto soggettivo riconosciuto costituzionalmente però bisogna manifestare senza violenza".

ma. ver.