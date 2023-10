Una scultura dell’artista Paolo Icaro sarà installata ai giardini del Poio, accanto alla pinacoteca civica Molajoli. L’installazione a ottobre del prossimo anno. Il Comune di Fabriano ha vinto l’avviso pubblico Pac2022-2023 - Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura che finanzia proposte progettuali finalizzate all’incremento delle collezioni pubbliche d’arte contemporanea in Italia.

Sono 37 i progetti selezionati su scala nazionale, tra cui quello presentato dal Comune di Fabriano per la Pinacoteca Molajoli, risultato vincitore nell’ambito delle acquisizioni di opere realizzate negli ultimi settant’anni. "Artificio naturale" è il progetto a cura di Marcello Smarrelli, promosso dal Comune di Fabriano e ideato in collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli, che prevede l’acquisizione di una scultura dell’artista Paolo Icaro (Torino, 1936; vive e lavora a Tavullia-PU) nella collezione della Pinacoteca civica. Tra i maggiori protagonisti delle ricerche artistiche degli anni Sessanta e vicino all’esperienza dell’Arte Povera, Paolo Icaro sperimenta costantemente nella sua ricerca il divenire dell’azione scultorea in relazione alla forma e allo spazio.

"L’installazione permanente dell’opera – spiegano dal Comune - sarà accompagnata da un programma pubblico curato dalla Fondazione Ermanno Casoli, ricco di iniziative rivolte a diversi target di pubblico con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’arte contemporanea sul territorio".