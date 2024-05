Una "Spoon river" fra amore, dolore e tradimenti

Il racconto della propria vita senza veli o ipocrisie, lasciando emergere la miseria, l’avidità, la lussuria, l’amore, il dolore, i tradimenti e i tanti rimpianti. Si chiama "La collina venti24" il nuovo spettacolo in scena stasera (ore 21,15) e domani (ore 18,30) al teatro Il Piccolo di Jesi, in via San Giuseppe. Lo spettacolo, con la regia di Mauro d’Ignazio, è tratto dalla celebre raccolta di poesie "Antologia di Spoon River" dello scrittore americano Edgar Lee Masters, che a inizio Novecento ha raccontato le vicende umane di una cittadina degli Stati Uniti attraverso gli epitaffi scritti sulle tombe degli abitanti.

Ascoltando le tante voci, al netto del puritanesimo e delle ipocrisie, le storie si accavallano, ogni abitante del cimitero può raccontare la propria, dicendo ciò che vuole, infischiandosene della morale comune e delle regole sociali, finalmente libero di parlare. Lo spettacolo è realizzato dagli allievi del primo anno del laboratorio teatrale dell’associazione Res Humanae di Jesi, in collaborazione con la compagnia La Barcaccia.

Fra i brani de "La Collina Venti24" prendono vita i dialoghi in forma di elegia, fra padri e figli, coniugi e amanti, inventori, pazzi ed emarginati. Descrizioni agresti, dolci cadenze, piccole nostalgie, un tempo della memoria ricco di affetti e desiderio. Desiderio di gesti nobili e significativi che distinguano l’odio dall’amore, la moralità dalla corruzione, la casualità del destino. Biglietto unico: 10 euro. Informazioni e prenotazioni via whatsapp al numero 370 3686 850.