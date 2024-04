Una vetrina per Corinaldo: "Meta ideale di vacanze"

"Vuoi vivere un sogno? Visita Corinaldo". Il borgo gorettiano, già uno dei duecentocinquanta borghi più belli d’Italia, ora è anche una meta per gli amanti del lusso. A pubblicizzarlo come location dove trascorrere una vacanza incantevole è proprio una rivista che si occupa di Luxury. "Una bellezza autentica, in cui fare un viaggio indietro nel tempo, immergendovi in un mix di atmosfere medievali e rinascimentali davvero uniche e che vi garantiranno di vivere un’esperienza magica sotto ogni punto di vista. Una meta da cui lasciarsi conquistare passo dopo passo, percorrendo lentamente e con sguardo attento le sue lunghissime mura fortificate, una bellezza architettonica che risale al 1367 e che è lunga quasi un chilometro", si legge nella descrizione del borgo. Un luogo che molti hanno descritto come incantevole, proprio per le sue tante particolarità. "Una meta che vale la pena di visitare, organizzando un viaggio nelle Marche che vi sarà difficile dimenticare e che vi saprà regalare dei momenti unici sotto ogni punto di vista. Una location piena di tesori". Dunque il borgo si affaccia come meta di vacanze di lusso. Corinaldo è celebre per avere dato i natali a Santa Maria Goretti e ancora intatta è la casa dove nacque e visse Marietta fino al momento della partenza per Nettuno, insieme alla sua famiglia. Essa è meta di pellegrinaggi e di visite da parte di devoti di ogni parte d’Italia e da oltre il confine. L’edificio sorge poco distante dal centro storico, in Contrada "Pregiagna" a circa un chilometro. Un borgo di circa cinquemila abitanti, conosciuto anche per essere la capitale europea di Halloween e proprio tra i vicoli dentro le mura si festeggia Halloween in grande stile. Inoltre, tra le tante bellezze da visitare, nell’articolo non ci si è dimenticati di citare una delle scalinate più conosciute delle Marche, la maestosa Piaggia di Corinaldo, cardine della struttura urbana dalla quale si ramificano suggestivi vicoletti. Affiancata per tutto il suo sviluppo dalle caratteristiche case in mattoni, salendo i suoi 109 gradini permette di entrare nell’atmosfera medievale di Corinaldo. Il borgo gorettiano rappresenta da sempre una tappa fissa per quanti scelgono di trascorrere le proprie vacanze sulla spiaggia di velluto, Corinaldo è infatti una meta consigliata dalle strutture ricettive per chi cerca un’alternativa alla spiaggia. Fino a qualche anno fa ospitava anche una serata del Summer Jamboree, rendendo, in piccola parte, il festival itinerante.