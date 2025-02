Una Vigor a due punte contro la Civitanovese

La Vigor è al lavoro, in maniera seria e silenziosa per prepararsi al meglio in vista del derby di Civitanova. L’obiettivo primario di mister Antonioli è quello di non disperdere i progressi fatti nelle ultime settimane. La carica positiva, la concentrazione, la voglia di vincere e la consapevolezza ritrovata… Tutti ingredienti che hanno permesso alla Vigor di risorgere dopo un periodo nerissimo. Contro il Teramo è arrivata una sconfitta dolorosa, ma se i progressi sono reali la Vigor non si scioglierà di nuovo. Difficile prevedere le scelte dell’allenatore, sempre meticoloso e prudente, come testimonia la volontà di chiudere la settimana di allenamenti, con la rifinitura a porte chiuse. Stavolta però l’assenza di Kone riduce notevolmente il margine di manovra dell’allenatore.

La Vigor perderà di imprevedibilità, ma potrebbe guadagnarci in solidità. Non può essere escluso infatti un ritorno al passato nell’assetto tattico, ovvero l’attacco a due punte con l’alta probabilità di variazioni in corso d’opera. Antonioli non vuol dare riferimenti: tutto è in divenire ed i colpi di scena dietro l’angolo.

Nelle ultime settimane giocatori come Roberto, De Angelis, Ferrara si sono spesso accomodati in panchina, nell’ultima gara invece è toccato a D’Errico. Non certo una bocciatura visto che Antonioli lo ha spesso lodato per l’atteggiamento propositivo, bensì la prova che nessuno può considerarsi esentato da eventuali esclusioni. Nessuno o quasi, visto che nella Vigor ha un giocatore al quale non si può proprio rinunciare c’è: si tratta di Furini.

Soddisfatto il ds Moroni che giustamente difende tutto il reparto, finito spesso al centro delle critiche durante la stagione: "Edoardo è un profilo molto interessante perciò abbiamo deciso di investire su di lui – dice Moroni -. Non corre mai a vuoto ed è prezioso in tutte le fasi di gioco. Credo però che tutti i ragazzi stiano crescendo, sono ottimista e non credo che la sconfitta di Teramo procurerà contraccolpi psicologici".

I rossoblu domenica pomeriggio saranno dunque ospiti della Civitanovese. Si giocherà al Polisportivo Comunale di Civitanova Marche alle 14:30. La posta in palio è molto alta, è auspicabile dunque che un buon numero di sostenitori senigalliesi segua la squadra di Antonioli in questa trasferta molto insidiosa.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro, il botteghino dello stadio sarà regolarmente aperto domenica, giorno della partita.

Nicolò Scocchera