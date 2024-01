Un’aula naturale alla Giovanni Paolo II

È stata inaugurata una nuova "Aula Natura" all’interno del giardino dell’Istituto Giovanni Paolo II di Osimo Stazione. Questa importante donazione è avvenuta grazie all’omonimo progetto del Wwf realizzato con il supporto di P&G. La scuola secondaria Giovanni Paolo II, così come tante altre scuole, ha aderito al bando ideando un progetto di "Aula Verde" che è stato valutato, premiato ed interamente realizzato dal Wwf. L’obiettivo è mettere in campo azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale, trasformando il tradizionale giardino naturale in una vera e propria aula e regalando così alle scuole del Paese aule all’aperto dove bambini e ragazzi possano giocare, imparare, relazionarsi con i compagni e riconquistare il rapporto con la natura. Entro il 2024 saranno realizzate almeno 50 "Aule Natura" in tutta Italia. Oltre alle autorità erano presenti tutti gli studenti dell’istituto, quelli della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta, i docenti, i componenti del Consiglio di Istituto, il Presidente del Consiglio di quartiere e moltissimi genitori. La manifestazione si è poi conclusa con un saluto e la benedizione dell’area da parte del parroco don Enrico Bricchi.