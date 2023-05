Un’estate da ridere e per riflettere

Sono oltre oltre 150 gli eventi, tutti gratuiti, che animeranno l’estate numanese in partenza. Grandi nomi spiccano nel calendario ufficializzato ieri in Comune dal sindaco Gianluigi Tombolini.

Risate e divertimento saranno assicurati con la rassegna Smile Numana che ospiterà comici del calibro di Valentina Persia l’8 luglio in "Se 40 me dà tanto", Pino e gli Anticorpi il 15 in "Live in Tokyo", Gabriele Cirilli il 22 in "Live", il 29 Piero Massimo Macchini in "Radical grezzo" e venerdì 4 agosto Comedy ring, un format in cui sul palco diversi artisti si sfideranno a colpi di battute presentato da Beppe Braida.

Il salotto di Numana, piazza del Santuario, sarà teatro di approfondimenti e riflessioni con incontri e talk show dove parleranno grandi voci e volti dello spettacolo e della cultura italiana: l’attore Paolo Conticini il 16 luglio, Vittorio Sgarbi il 24 per la rassegna "Non a voce sola" e l’insolito duo rappresentato da Dario Vergassola e dal professore Paolo Crepet il 25 agosto.

Un evento speciale in stile cinema è in programma a fine giugno, top secret ancora ma che potrebbe essere il frutto della visita del regista Carlo Vanzina a Numana qualche settimana fa. Le emozioni saranno affidate ai grandi eventi classici dell’estate numanese come il "Gran galà della danza - powered by Coal" il 5 agosto, durante il quale sarà festeggiata la 24esima Bandiera blu, l’ensemble musicale della Fisorchestra marchigiana il 6, il concerto all‘alba il 14 agosto e la festa della Madonna Assunta con il suggestivo momento in cui la statua della Madonna emerge dall‘acqua e il grande spettacolo dei fuochi d’artificio finali.

I più piccoli si divertiranno con le letture animate e i laboratori della biblioteca sotto le stelle, con "Le Rue des enfants", divertente serata di giochi e spettacoli, con il famoso mago illusionista Andrea Paris e con spettacoli di arte circense e performativa come il Numana circus festival il 2 settembre e l‘Art festival Numana il 2 luglio, che in questa seconda edizione proporrà una spettacolare esibizione di slackline in sospeso tra il palazzo comunale e la chiesa di Numana, e il Performart il 30 luglio.

Non mancherà la movida con le serate di animazione e music show in programma in piazza Miramare a Marcelli: "Non Solo Novanta" (con Dj Patani, Dj Sturari, Dj Nocelli, Dj Gigli), i Kasino Latino e Remember Disco dance di dj Falcetelli che porterà sul palco ospiti icone degli anni Ottanta come Gazebo di "I like Chopin" e i Martinelli di Comanchero.

E poi mercatini dell’artigianato e oggettistica e mostre.

Silvia Santini