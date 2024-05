Un’estate dove vince il divertimento

Oltre cento eventi per stagione estiva 2024 sono pronti a partire a Numana, da giugno e settembre adatti a tutte le fasce d’età. Si parte ufficialmente il 22 giugno con l’apertura stagionale in piazza del Santuario dove si esibirà "The Shine International party Band" mentre il 28 la città si colorerà di rosso con "Numana red passion", spettacoli a tema tra performers, acrobati e animazione itinerante nel centro storico e, ovviamente, dress code rosso.

Tante risate e divertimento poi con la rassegna "Smile Numana" che ospiterà comici del calibro di Giobbe Covatta il 25 luglio, Giovanni Cacioppo il 22 agosto, Maria Pia Timo il 9 dello stesso mese, Antonio Mezzancella e il "Comedy ring" (31 agosto), un format che prevede la salita sul palco di diversi artisti che si sfideranno a colpi di battute. Lo showman Umberto Smaila, uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, sarà ospite il 18 luglio con un’intervista spettacolo tra racconti, aneddoti e canzoni live. Le emozioni saranno affidate ai grandi eventi classici dell’estate numanese come il "Gran galà della danza" il 26 luglio, durante il quale sarà festeggiata la 25esima Bandiera blu, il concerto all’alba e la festa della Madonna Assunta con il suggestivo momento in cui la statua della Madonna emerge dall’acqua e il grande spettacolo dei fuochi d’artificio (14 agosto).

Le famiglie si divertiranno con emozionanti spettacoli di arte circense e animazione come l’Art festival Numana (4 luglio), il Numana circus festival (21 luglio), "Bimbi in festa" (23 agosto), letture animate e i laboratori della biblioteca sotto le stelle. Sabato 3 e domenica 4 agosto effetti visivi, luci e musica saranno i protagonisti di "Eterea visual music experience", un grande show emozionale che incornicerà piazza del Santuario. Previsto a settembre un lungo momento dedicato al Cinema film festival, percorso iniziato l’anno scorso con il grande regista Enrico Vanzina.

"Questa stagione rappresenta un momento di celebrazione dell’identità del nostro territorio con tanti eventi dedicati alla valorizzazione della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Il nostro obiettivo è creare un brand territoriale riconoscibile, capace di trasmettere l’autenticità e la bellezza di Numana e della Riviera del Conero", ha detto il sindaco Gianluigi Tombolini ieri alla presentazione in biblioteca. Tutti gli eventi sono gratuiti grazie al contributo e al supporto degli sponsor.

Nelle piazze di Numana e Marcelli ogni sera si potrà scegliere tra tante esperienze. Confermati i mercatini del martedì e del giovedì a Marcelli e le liberazioni delle tartarughe con l’inaugurazione della caletta.

Nell’anno del turismo delle radici, Numana dedica ampio spazio alla cultura e alla scoperta della sua identità storica con vari eventi tra cui i due progetti "Pinne, occhiali e archeologia" e "La Croce e il mare". Il primo, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Nazionali delle Marche, si concentra sul ricco patrimonio archeologico dei Piceni e propone 25 esperienze su tematiche storico-artistiche, culturali e naturalistiche attraverso attività di archeo storytelling, laboratori didattici per bambini e adulti, visite guidate tra le vie e all’Antiquarium statale ed eventi a tema.

Il secondo progetto si concentra sulla peculiare e affascinante storia del Crocifisso giunto in città dalle onde del mare: dal 6 al 8 settembre, con l’organizzazione di Bottega Teatro Marche, in centro si alterneranno spettacoli teatrali, reading poetici e laboratori letterari.

Silvia Santini