Unitre, si parla di natura e tutela dell’ambiente

Natura e tutela dell’ambiente al centro della conferenza che, mercoledì prossimo alle 17, alla biblioteca francescana di piazza Sant’Antonio, aprirà l’anno accademico 20232024 dell’Unitre di Falconara, l’Università delle tre età presieduta dalla professoressa Giuseppina Sidoti Di Giorgio. Durante la cerimonia la dottoressa Adriana Passari parlerà sul tema ‘Dalle metamorfosi di Ovidio: la fusione dell’uomo con la natura’. Quest’anno l’Unitre festeggia i 33 anni di attività con un importante traguardo: sono 130 i nuovi iscritti, ossia le persone che per la prima volta hanno scelto di frequentare uno dei circa 60 corsi attivati dai docenti dell’Università falconarese o in convenzione con strutture e professionisti. Tra le novità il corso di ecologia, mentre sono state confermate le lezioni sempre molto apprezzate di letteratura, storia, storia dell’arte, lingue straniere, psicologia, così come i laboratori di cucito, ricamo, lavoro a maglia, restauro, pittura, ceramica. Molto richiesti anche i corsi di ginnastica, nuoto e ballo grazie alla collaborazione con istruttori e strutture del territorio.