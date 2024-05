Università Sono in 777 ai test di Medicina

È fissata per martedì la prima sessione del concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (in lingua italiana) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Martedì 28 maggio è prevista la prima prova delle due stabilite dal Decreto Ministeriale (472 del 23/02/2024), per accedere ai due corsi di laurea magistrale a ciclo unico; il Ministero ne ha poi fissata una seconda, analoga nel sistema, ossia il test classico con le crocette da apporre sulla risposta giusta, ed è calendarizzata per il 30 luglio prossimo.

Per questa prima tornata sono 777 le candidate e i candidati che si presentano al via. Gli iscritti alla prova (che si svolgerà nella sede denominata ‘Aragostina’ nel polo ospedaliero universitario di Torrette) saranno suddivisi in 10 aule della facoltà, convocati, al fine di evitare assembramenti, in gruppi scaglionati, divisi per lettere alfabetiche:

"Si invitano le persone che dovranno effettuare la prova a verificare, nell’elenco pubblicato sul sito di ateneo, l’aula a cui si è stati assegnati ed a presentarsi di fronte all’ingresso della propria aula all’orario indicato, in base all’iniziale del proprio cognome, muniti di documento di identità in corso di validità" si legge in una nota diffusa dall’Università Politecnica delle Marche".

La prova di ammissione consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano 5 opzioni di risposta, tra cui la candidata o il candidato deve individuare la risposta corretta, così suddivisi: 4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 quesiti di ragionamento logico e problemi; 23 quesiti di biologia; 15 quesiti di chimica; 13 quesiti di fisica e matematica. La prova di ammissione per i 777 candidati e candidate avrà inizio alle 13 e per il suo svolgimento è stato assegnato un tempo di 100 minuti. Si possono iscrivere alle due prove soltanto gli studenti del quinto anno delle superiori o quelli più grandi già usciti da scuola.

La modalità è stata modificata con la seconda data di fine luglio: i futuri medici potranno iscriversi a entrambe le prove, magari per avere una migliore posizione in graduatoria. Al momento il numero esatto dei posti in medicina e chirurgia e in odontoiatria non è ancora stato reso noto dal ministero. Dall’anno accademico 2025-26 verrà tolto il numero chiuso.