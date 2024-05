Uno spedizioniere e tecnico per organizzazione commerciale

Uno spedizionierie e tecnico dell’organizzazione commerciale. Data scadenza: 04/06/24. Codice offerta 404691/4. Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 071/2137532. Rapporto lavoro: tirocinio. Azienda metalmeccanica di Polverigi ricerca uno spedizioniere. Mansioni: operazioni connesse alla ricezione, allo stoccaggio ed alla spedizione merci in entrata ed in uscita dal magazzino. Titolo di studio: scuola dell’obbligo. Altri requisiti: buona conoscenza della lingua italiana parlata e della lingua inglese di base, conoscenza di office, windows, social network, patente b (automunito/a). Gradito patentino del muletto (non indispensabile). Età compresa tra 20 e 29 anni e domicilio nel comune di Polverigi o nei comuni situati in un raggio di 20 km. Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare retribuito- durata max 6 mesi- orario di lavoro: tempo pieno (8-12/13-17). Curriculum a centroimpiegoancona.tirocini@regione.marche.it segnalando il codice di riferimento 404691/4.