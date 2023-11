Unuci Marche, ecco il brevetto sportivo tedesco

La Circoscrizione Regionale Marche dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo ha organizzato la dodicesima edizione del Brevetto Sportivo Tedesco-DSA a cui hanno preso parte una trentina di militari, in servizio ed in congedo, appartenenti all’ Arma dei Carabinieri, Esercito, Aeronautica, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Polizia di Stato che il 21 ottobre si sono cimentati nelle prove atletiche (nuoto,salto in alto e in lungo, corsa 3000 metri e getto del peso ), per poter conseguire l’onorificenza della Repubblica Federale di Germania. Assegnati 10 Brevetti d’oro, 10 d’argento e 2 di bronzo.