Uscita straordinaria di tre pescherecci

Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha risposto positivamente alla richiesta di autorizzazione inviata dal Comune di Ancona, per l’uscita in mare di alcuni pescherecci in una giornata antecedente il 2 settembre, al fine di catturare prodotto ittico da distribuire alla Festa del mare. Tre imbarcazioni sono uscite ieri alle 4 e rientreranno oggi attorno alle 11, derogando al fermo pesca, con un numero di cale che possa garantire un quantitativo di prodotti ittici sufficiente per la buona realizzazione della manifestazione.

Dopo l’ottenimento della deroga e del relativo decreto della Capitaneria di Porto, sono stati indicati i motopescherecci che parteciperanno all’uscita in mare straordinaria di concerto con l’Associazione produttori pesca di Ancona - gestore su concessione del mercato ittico all’ingrosso – che ha effettuato un sorteggio, individuando le imbarcazioni Ariete, Bismark e The Best. Il pesce catturato non sarà oggetto di vendita diretta, ma sarà integralmente destinato alla degustazione in piazza Cavour. "Ringraziamo il Ministero – ha detto l’assessore alle Attività economiche, ai mercati e ai grandi eventi Angelo Eliantonio – e anche tutta la marineria di Ancona".