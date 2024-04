Va a comprare la droga: arrestato

Giovane fabrianese in trasferta trovato con l’hashish appena acquistata da un maceratese: arrestato dai carabinieri patteggia e torna libero.

E’ accaduto martedì notte a Macerata in corso Cairoli. Il 24enne residente a Fabriano e di origini siciliane è stato trovato con 150 grammi di hashish in auto suddivisi in due panetti che aveva nascosto negli slip. E’ stato portato davanti al giudice Domenico Potetti e al pubblico ministero Stefania Ciccioli per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo. Il 24enne si è avvalso della facoltà di non rispondere poi tramite il proprio legale, l’avvocato Andrea Rosati, ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione ed è tornato in libertà. Per il 22enne maceratese da sui si sarebbe rifornito, trovato con 46 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti, 411 grammi di marijuana e dieci grammi di cocaina purissima, oltre a una pistola Beretta calibro 7,65 invece, dev’essere fissata l’udienza di convalida dinanzi al gip.