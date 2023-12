Vandali in azione fuori dalle Leopardi

Dopo i bagni pubblici di Barbara i vandali prendono di mira i giardini della scuola elementare Leopardi. Due giorni fa a sfogarsi sui social era stato in sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini dopo che ignoti avevano danneggiato i bagni pubblici: "Dispiace constatare come l’inciviltà - ha scritto su Facebook - la non educazione, la mancanza di rispetto per l’ambiente e per le cose, il saper vivere in comunità, sono ormai valori persi o addirittura mancanti. In occasione della Festa di Santa Barbara potete vedere come è stato ridotto il bagno pubblico dei Giardini del ’Parco’.

Ma nel week-end dell’Immacolata non si è salvata nemmeno la spiaggia di velluto: ieri il parcheggio antistante l’ingresso della scuola elementare Leopardi era pieno di cartacce e bicchieri, segni inequivocabili di un parti improvvisato in strada con cibo del Mc Donald’s.

I segni di bivacco non hanno risparmiato nemmeno il giardino della scuola dove sono state gettate cartacce e resti di cibo. Secondo i residenti sarebbe ormai un’abitudine quella di prendere il parcheggio come zona dove bivaccare di notte, per poi gettare i rifiuti anche all’interno del giardino della scuola. Sempre in prossimità della scuola, qualche mese fa erano state rinvenute anche delle siringhe.