Vandali in azione: imbrattati i muri delle scuole

Imbrattati i muri delle scuole medie e dintorni: è caccia ai responsabili.

Nei giorni scorsi alcuni residenti hanno notato vecchi e nuovi imbrattamenti sulle pareti esterne della scuola media. Scritte e tag colorati di ogni tipo che imbruttiscono il caratteristico paese. Gli autori sarebbero ragazzini. C’è chi chiede di installare telecamere per cogliere sul fatto i responsabili e comminare poi loro una punizione che sia davvero esemplare. L’indignazione per l’imbrattamento di immobili pubblici scatta sui social network dove c’è che denuncia anche l’abbandono di rifiuti in centro storico.

L’ultimo episodio segnalato risale al giorno di Pasquetta quando numerosi cartoni della pizza sono stati gettati a terra e abbandonati vicino al parchetto di via Caosi, dopo il consumo del cibo. A terra anche delle bottiglie. "I cartoni delle pizze, che evidentemente non stanno nel cestino della spazzatura, portateveli a casa" commenta arrabbiata una signora.

E c’è chi chiede anche di installare i bidoni della raccolta differenziata così da risolvere, quantomeno in parte, il problema.