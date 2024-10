Varano davanti a mezza giunta: "Sosta e cimitero, ecco cosa non va"

Assemblea partecipatissima al Circolo San Venenzio di Varano, pieno non solo di cittadini e cittadine ma anche di rappresentanti delle istituzioni: si è aperta così la stagione politica nella frazione, discutendo di problemi annosi, a partire dai parcheggi. Il caso è esploso in uno degli ultimi consigli comunali, coinvolgendo l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, di cui martedì i Varanesi hanno apprezzato particolarmente la presenza, avendo la madre in ospedale. Prima di andarsene per vegliarla, Tombolini ha ribadito quanto già affermato durante il consiglio: i fondi che erano stati accontonati per realizzare il parcheggio di Varano, sono stati impiegati per riqualificare piazza della Repubblica, perché dovevano essere spesi entro dicembre e dai Varanesi non erano pervenute all’amministrazione precise volontà. Tuttavia, il Comitato di Varano e il Consiglio Territoriale di Partecipazione 8, organizzatori dell’assemblea, hanno confermato le precise richieste dei residenti: due parcheggi comunali, uno al posto della proprietà privata usata come area di sosta, che va acquistata dal Comune, e uno nel centro storico. Andatosene Tombolini, hanno continuato a rispondere alle domande dei residenti gli altri assessori presenti: Giovanni Zinni, assessore alla Polizia locale e vicesindaco, Daniele Berardinelli, assessore al Verde pubblico e ai Borghi, Manuela Caucci, assessore ai Servizi sociali e ai rapporti con Vivaservizi. Presenti anche il presidente di Anconambiente, Antonio Gitto, e il direttore generale di Vivaservizi, Moreno Clementi, insieme ai tecnici dell’azienda. Zinni è intervenuto sulle criticità del cimitero. A pochi giorni dalla festa dei morti, nella necropoli di Varano sono infatti spuntate delle impalcature che impediscono la visita al piano superiore. Zinni ha informato che altri cimiteri sono in condizioni peggiori, per cui hanno la priorità; i lavori in quello di Varano sono in corso ma difficilmente sarà visitabile la parte transennata per il 1° novembre. Inoltre, a chi chiedeva maggiori controlli per la velocità dei veicoli, Zinni ha risposto dicendo di segnalare in quali orari desiderano la polizia. Berardinelli è intervenuto su tagli e sfalci, affermando che vanno razionalizzati; ha comunicato che l’ex scuola elementare è stata inclusa nell’area del borgo, quindi si potranno presentare progetti ai bandi dedicati. Alla richiesta di maggiore pulizia e controlli sulla differenziata, Gitto ha risposto che a Varano la differenziata va bene, avendo contribuito a raggiungere il 65% per l’intera città; ha informato che i canali di scolo sono puliti quattro volte all’anno e che, per lasciare libero il passaggio ai mezzi di pulizia, i cittadini possono controllare i giorni in cui passano nel sito di Anconambiente.