"Vecchi legami per troppa politica"

"In questo periodo, in occasione di tutti gli incontri di confronto tra candidati, la maggior parte delle domande che ci sono state poste partivano da una critica allo stato attuale della città, poco attrattiva, inquinata e che ha perso negli anni il rapporto con il porto e con il mare. Quindi, sostanzialmente, è emerso che il progetto politico dell’amministrazione uscente ha fallito su questi punti. Altra osservazione che voglio sottolineare è che la maggior parte degli altri candidati che si presentano al voto delle comunali ha un lungo percorso politico e di conseguenza molti legami e vecchi accordi con associazioni e figure che poi in fase di governo del territorio saranno difficili da gestire. Questo approccio, nella maggior parte delle volte, trascura il bene e la salute della cittadinanza secondo il mio modesto punto di vista. Il Movimento 5 Stelle, l’unico a fare una cosa del genere nel panorama generale della politica, ha scelto di confermare la regola dei due mandati, cioè il divieto di candidarsi una terza volta per i membri del partito con incarichi istituzionali, sia nella politica nazionale che in quella locale. La regola dei due mandati è stata uno dei cardini del Movimento fin dalla sua fondazione, e uno dei punti su cui il partito ha costruito maggiormente la sua identità antisistema, impedendo agli eletti di fare della politica una ‘professione’. Credo sempre di più fermamente che gli elettori debbano votare il candidato che possa operare al meglio per il bene della comunità nella massima trasparenza".