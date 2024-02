Vecchia Pesca, sul palco ecco i Moonshadows. Acoustic Hall: folk e indie

Torna la musica dal vivo al ristorante La Vecchia Pesca di Ancona, che ha come sede un’affascinante palafitta a Torrette. Venerdì, dalle ore 20 a mezzanotte, i Moonshadows si esibiranno in una nuova formazione: Moonshadows Acoustic Hall. Nato da un’evoluzione del duo Moonshadows, composto da Maria Nalli (voce e ukulele) e Riccardo D’angelo (voce e chitarra acustica), e dal desiderio di proporre un sound più completo ed originale, questo progetto acustico dal sapore intimista vuole ricreare le atmosfere dei club e delle music hall. Il repertorio raccoglie vari generi come folk, country, indie e rock, dagli anni ‘60 a proposte più contemporanee che si fondono tra di loro in un unico stile che distingue la band da altre realtà. Con Nalli e D’angelo ci saranno Simone Giorgini (contrabbasso e cori) e Carlo Celsi (violino).