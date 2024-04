Vela Ancona sogna la A1. Ai playoff ecco il Torino

Con il successo di domenica scorsa sulla Napoli Lions in trasferta alla Scandone, la Cosma Vela Ancona si classifica al primo posto nel girone sud di A2 alla pari con il Volturno di Santa Maria Capua Vetere, ma seconda per scontri diretti, e centra dunque l’obiettivo playoff che si giocheranno al meglio delle tre partite a partire da domenica prossima, per due o tre domeniche consecutive.

Gara1 di semifinale playoff la Cosma Vela la giocherà contro il Torino domenica 28 aprile alle 14.30 alla piscina Saline di Senigallia, a causa della chiusura della vasca del Passetto. Il 5 maggio è in programma gara2 a Torino alle 12 ed eventuale gara3 si disputerà il 12 maggio al Passetto, se nel frattempo sarà stato riaperto.

Le semifinali playoff vengono disputate tra la seconda di un girone e la terza dell’altro.

La vincente della serie affronta la prima in classifica, che nel caso della Cosma Vela Ancona, sarebbe quella del girone nord, dunque la Rari Nantes Orobica di Bergamo.

"Domenica scorsa abbiamo cominciato la partita molto bene – spiega coach Milko Pace –, senza togliere nulla alle ragazze, il Napoli m’è sembrato un po’ arrendevole, le mie ragazze erano contate, solo in dieci, ma ho fatto giocare tutte con continuità, e hanno risposto con atteggiamento giusto e con la dovuta applicazione. Abbiamo finito il campionato con 33 punti, contro i 31 dello scorso anno, e siamo primi a pari punti con il Volturno, secondi solo per scontri diretti".

Un bilancio più che positivo, dunque, ma ora testa ai playoff, in cui la Cosma vuole giocarsi tutte le sue chances di promozione in A1 nonostante il difficile momento dovuto alla chiusura dell’impianto del Passetto: "Il Torino ha lottato fino in fondo insieme al Brescia per il terzo posto – prosegue coach Pace –, è un mix d’esperienza e di atlete giovani, con un nuovo allenatore, con gioco interessante e ordinato. Ci arriveremo sempre con pochi allenamenti, purtroppo, ma le ragazze sono convinte, le ultime due prove hanno dato fiducia al gruppo e sono convinto anche del sostegno del nostro pubblico che sarà numeroso anche se si gioca a Senigallia".

g. p.