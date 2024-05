Vela, la Coppa Italia parla triestino. Sono già tre gli equipaggi sul podio

La Coppa Italia di vela classe 420 nelle acque anconetane parla triestino: con altre tre prove disputate ieri è entrata nel vivo la terza e ultima tappa di Coppa organizzata dalla Sef Stamura. Dopo cinque prove utili sulle sei disputate, infatti, i protagonisti cominciano a delinearsi in modo abbastanza netto, con tre equipaggi sul podio provvisorio tutti provenienti da Trieste. "Le regate si sono svolte in condizioni eccellenti, sole, limpido, brezza sugli 8-9 massimo 10 nodi – ha commentato appena rientrato il caposezione vela della Sef Stamura, Giuseppe Mascino –. Abbiamo avuto anche oggi vento da levante, campo di regata assolutamente regolare, tutto è filato liscio, senza nessun intoppo". Nella classifica dei 420 sempre al comando la coppia mixed della Svbg di Trieste composta da Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio, vicecampioni del mondo in carica (5-1-2 oggi), seguiti da Kim Francesco Magnani e Noè Magnani dello Yacht Club Adriaco, sempre di Trieste, fortissimi oggi (1-2-1), terzi Anastasia Mutti e Lorenzo Centuori (3-1-5) della Pietas Julia di Duino Aurisina. Tra i sei equipaggi anconetani della Sef Stamura, la migliore posizione è quella delle giovani Selita Bertini e Adele Scalini, ottantesime ma in crescita rispetto alle regate di giovedì. Tra i 470 al primo posto Andrea Fabbrini e Andrea Tommaso Vichi del Circolo del Remo e della Vela Napoli (2-1-2), davanti a Livia Ciampinelli e Marcello Miliardi del Circolo Velico Antignano (3-3-1), terzi i lucchesi Manuel Scacciati e Leonardo Giovannini del Circolo Velico Torre Lago Puccini (1-2-5). Oggi si replica.