Vela, si torna in acqua a Cala Galera

E’ tutto pronto a Cala Galera per l’inizio della J/70 Cup, circuito previsto su quattro eventi riservato agli specialisti della classe J/70. L’appuntamento celebrerà il ritorno di Petite Terrible-Adria Ferries tra le boe della classe della quale è stato campione europeo in ben tre occasioni (nel 2016 a Kiel, nel 2017 ad Hamble e nel 2019 a Torbole) e si annuncia partecipato grazie alla presenza di quasi sessanta equipaggi in rappresentanza di oltre dieci Nazioni.

Claudia Rossi, timoniere tra i più titolati di questo monotipo che, per diffusione globale, è ormai considerato uno standard internazionale, punta su un equipaggio molto esperto, composto dal tattico Lorenzo Bressani, già con il Petite Terrible Sailing Team in Melges 32 l’anno scorso, dal randista Giulio Desiderato e dal trimmer Matteo Mason, componenti il team storico, e dalla prodiera Johanna Sommarlund. "Sono felice di tornare in acqua per il primo evento italiano dopo un lungo periodo di assenza in questa classe super competitiva. La prima uscita di Cala Galera – dice la Rossi – sarà molto importante per crescere e ottimizzare le nostre performance in vista del Campionato Europeo che, con centoventi barche, sarà il main event della stagione J/70. Il livello della flotta è molto alto e regatare in questa prima frazione contro quasi sessanta barche sarà emozionante e stimolante". Le regate si svolgeranno tra oggi e domenica.