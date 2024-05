Vele al vento, c’è la Coppa Italia: "In arrivo oltre 140 equipaggi"

Su il sipario sulla terza e ultima tappa di Coppa Italia di vela classe 420, classe destinata ai giovani e manifestazione nazionale aperta anche a equipaggi stranieri che si svolgerà ad Ancona da giovedì a domenica, organizzata dalla Sef Stamura Ancona. In parallelo anche una regata nazionale della classe olimpica 470 e due regate che assegneranno il titolo 470 italiano nella categoria master. Quattro giorni di sfide veliche sponsorizzate Estra Prometeo, che vedranno impegnati complessivamente circa 140 equipaggi, soprattutto nella classe 420 dedicata alle categorie giovanili, e che porteranno a Marina Dorica oltre 400 persone tra atleti e accompagnatori. Le regate si svolgeranno su due campi in alternativa, a seconda delle condizioni meteo: quello verso nord, tra Palombella e Torrette, oppure davanti al Passetto. Sono previste fino a tre prove al giorno. Quanto alla Sef Stamura del caposezione vela Giuseppe Mascino, la storica società dorica si presenta all’appuntamento con sei equipaggi, una flotta importante, la più numerosa nelle Marche – gli altri tre provengono dal Club Vela Portocivitanova –, a conferma della storica tradizione biancoverde nella categoria dei doppi. Ma ci saranno equipaggi anche dalla Croazia, dalla Slovenia, dalla Svizzera, dall’Austria e dalla Germania. Dopo questo evento e in base ai risultati, la Federvela selezionerà gli equipaggi per Europei e Mondiali. Domenica 26 al triangolone di Marina Dorica è prevista la cerimonia di premiazione. "La Sef Stamura è ancora una volta in grado di accogliere qui a Marina Dorica un evento di grande caratura – ha detto il vicesindaco Giovanni Zinni –. Invito la cittadinanza a stringersi attorno alle attività di Marina Dorica e venire ad assistere a questa serie di regate di Coppa Italia". "Stavolta si parla di vela – ha aggiunto il presidente Sef Stamura, Michele Pietrucci –, ma siamo una polisportiva impegnata dal 1907 su più fronti, oggi vela, atletica, judo e aikido. Un appuntamento internazionale reso possibile grazie alle sinergie messe in campo e allo sponsor Estra Prometeo". "Siamo felici che ancora una volta la Federvela abbia confermato la fiducia nella nostra capacità organizzativa, assegnandoci questo importante evento – ha spiegato Giuseppe Mascino, caposezione vela della Sef Stamura –. L’organizzazione di questa regata rientra perfettamente nella politica della Stamura di investire nella vela giovanile in tutte le sue forme". "La Sef Stamura ci ha abituato a cose eccezionali, e non è un caso che il Coni nazionale le abbia assegnato il Collare d’Oro, massima onorificenza – ha spiegato Fabio Luna, presidente Coni Marche –. Un evento in un impianto sportivo tra i più belli, il nostro mare, importantissimo veicolo di attrazione turistica e per tutte le Marche".