Vendeva integratori alimentari scaduti: multato

Vendeva integratori alimentari per palestre, scaduti. Multato il titolare di un negozio del centro. I prodotti sono stati tutti sequestrati. Il controllo c’è stato lunedì, da parte della polizia e dei vigili urbani, nell’ambito dell’operazione "Alto impatto". Entrando nell’esercizio commerciale gli agenti hanno effettuato le verifiche dei prodotti in vendita. Ben trenta confezioni avevano la validità scaduta. Il titolare, 45 anni, è stato multato con una sanzione amministrativa di 2.333 euro. Lo stesso commerciante non aveva mai presentato la documentazione per la vendita di abbigliamento sportivo, che effettuava, e per l’uso di un frigorifero. In questo caso la sanzione prevista è stata di 5mila euro. Ispezionato anche un esercizio di vicinato in via Giordano Bruno: niente irregolarità.