Vergogna Cioffi,. Si salvano Spagnoli e Perucchini

Perucchini 6: salva la porta dorica dal raddoppio con un miracolo sulla conclusione ravvicinata di Carpani e, a inizio ripresa, su quella di Lipari, incolpevole sui gol.

Clemente 4: bene l’inizio, ma il doppio giallo con cui lascia l’Ancona in dieci è gravissimo.

Marenco 4,5: lento, impacciato, marca Melchiorri con incredibile sufficienza, responsabilità su entrambi i gol della Recanatese.

Mondonico 5: il solito gigante della difesa, peccato che difenda da solo e che si perda anche lui nel nervosismo finale.

Agyemang 5: fa il suo compitino sulla fascia sinistra, ma non brilla mai.

Basso 5,5: un lampo nel primo tempo, tra i più positivi dell’Ancona almeno per generosità.

Gatto 5: prova a dare un po’ d’ordine al gioco dei dorici, nella ripresa si perde con tutta la squadra.

Prezioso 5: l’unico che in mezzo al campo prova a costruire, ma non è serata.

Barnabà 5: un tempo di solo generosità, Lipari lo porta a spasso.

Cioffi 3: monumento all’inconcludenza. Poi il rosso diretto nella ripresa. Prestazione vergognosa.

Giampaolo 4,5: assolutamente impalpabile nel primo tempo, giocare contro la sua ex squadra non gli fa bene.

Energe 4,5: entra nella ripresa ma non è mai dove serve che sia, e si perde Carpani nel raddoppio.

Spagnoli 6: il solito leone in area, l’unica occasione del primo tempo è sui suoi piedi.

Vogiatzis 5: ultima mezz’ora per gentile concessione di Colavitto, ma non c’è.

Martina e Paolucci ng.

All. Colavitto 4: le assenze non possono costituire un alibi, squadra in balia di se stessa, due rossi sono la prova che la sua gestione, usando le sue parole, non incide. Inspiegabile la sostituzione di Spagnoli a mezz’ora dalla fine. Come gli ingressi di Paolucci e Martina al termine. La contestazione della Nord è anche per lui. Farebbe bene a dimettersi.

Giuseppe Poli