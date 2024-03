Verso l’ok al Piano urbanistico: "Professionisti non coinvolti"

Mancano poche ore all’approvazione del Piano Urbanistico comunale che avrà luogo stasera durante la seduta del Consiglio. "Circa un anno fa il Comune adottava questo strumento, realizzato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. Chi non ha potuto partecipare e dare un fattivo contributo a questo progetto sono stati i tecnici professionisti che operano da sempre nel nostro territorio e di cui conoscono ogni più piccola sfumatura, ignorati completamente dall’Amministrazione – dice la coordinatrice di Fdi Michela Staffolani -. La Provincia ha espresso il proprio parere al Piano formulando 33 osservazioni, rilievi cui l’Amministrazione ha velocemente risposto senza coinvolgere i professionisti e le varie associazioni di categoria se non a cose fatte. Sebbene la Provincia non abbia prodotto ancora alcun riscontro positivo in merito, oggi sarà approvato lo stesso. Osimo merita di essere una città moderna e all’avanguardia ma è compito di un’Amministrazione ascoltare e coinvolgere tutte le realtà presenti nel territorio".