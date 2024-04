Via Bernabei, quel cantiere può essere pericoloso

Risiedo in centro storico e ho notato come le impalcature, appena montate, per la ristrutturazione della biblioteca Benincasa restringano la carreggiata di via Bernabei a tal punto da costringere le automobili ma anche - come da foto - i mezzi pubblici in servizio, a salire letteralmente sopra il già stretto marciapiede rischiando di investire le persone che transitano o anche escono da portoni e esercizi pubblici di quella via.

Di mattina è pieno di ragazzini delle scuole medie di via Fanti che sciamavano facendo delle corse per attraversare l’Arco di Carola in tempo prima che qualche mezzo li potesse stringere contro il muro!

Considerando per quanto si stima di tenere quelle impalcature in opera (addirittura 2 anni) è necessario è urgente trovare una soluzione per impedire l’investimento dei pedoni.

Silvia Guerrini