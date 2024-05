Via Birarelli, ecco la scalinata che godrà di nuova luce. Il cantiere è ormai concluso

Primavera, stagione di inaugurazioni e fine di cantieri. Presto il centro storico potrà disporre della nuova scalinata che collega via Pizzecolli a via Birarelli, un’altra opera progettata e avviata dalla vecchia amministrazione di centrosinistra, ma portata avanti e conclusa dall’attuale giunta Silvetti.

In attesa di rendere fruibile a tutti il percorso in questione, tra oggi e domani dovrebbe essere attivata la speciale illuminazione del sito, ammirabile dalla balaustra a monte proprio su via Birarelli, di fianco all’ex istituto Fermi, l’enorme plesso abbandonato da decenni.

Il cantiere per la scalinata è praticamente concluso, mancano soltanto alcuni dettagli, ma nel frattempo il servizio lavori pubblici ha deciso di attivare l’illuminazione così come è attiva da qualche tempo anche nel resto del centro storico con il progetto Iti Waterfront. L’appalto per la scalinata in questione è stato davvero lungo e vittima di stop e problemi, ma adesso finalmente arriva a una conclusione. L’utilità di quell’opera, costata svariate centinaia di migliaia di euro, è principalmente quella di consentire l’accesso a un paio di appartamenti un tempo collegati da una scala, poi dismessa, che si trovano nella parte mediana della salita. La scalinata rappresenterà anche un modo alternativo per collegare le due vie del centro storico in maniera più diretta. Le alternative erano da piazza san Francesco fino a via Fanti, o da piazza Stracca attraverso Volto sei Seniori fino a via Birarelli e all’ex Fermi.