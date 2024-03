"Via Brodolini, pedoni a rischio"

"Strade a rischio investimenti, specie in certe zone: servono interventi immediati".

A lanciare l’allarme

è il consigliere comunale di opposizione Pino Pariano.

"Su strade interessate a intensa circolazione e, soprattutto, nei momenti di scarsa visibilità – spiega Pariano - nasce l’esigenza di rendere maggiormente sicura

la circolazione dei pedoni sugli appositi attraversamenti.

Ecco perchè, così come già fatto per altre vie cittadine, chiedo all’Amministrazione comunale di attivarsi nel più breve tempo possibile a dotare gli attuali attraversamenti pedonali che si trovano su via Giacomo Brodolini di apposita illuminazione che ne segnali la presenza. E’ importante – conclude il consigliere comunale Pino Pariano - intervenire subito in quanto su questa via ci sono le sedi operative cittadine sia della Croce Rossa Italiana che della Croce Azzurra con conseguente possibile transito di mezzi

di soccorso a velocità sostenuta in caso

di emergenze sanitarie".