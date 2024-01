Via Fra’ Dante Bucarini: lavori per i marciapiedi

Via Fra’ Dante Bucarini, da domani partono i lavori per rifare il marciapiede e consolidare il muro del parco Papa Giovanni XXIII. Lungo la strada scatterà il senso unico di marcia a salire, ossia da via Buozzi verso piazza Sant’Antonio, per permettere agli operai di intervenire. La modifica viaria resterà in vigore fino al termine dei lavori, la cui durata è stimata in quaranta giorni. L’intervento, grazie a un contributo regionale di 26mila euro, permetterà di rendere completamente accessibile il piccolo parco a gradoni reso inagibile a causa delle lesioni subite dal muro di cinta che costeggia la strada. Il costo complessivo è di 52mila euro, per metà finanziato dal Comune e per metà dalla Regione Marche. Avendo già a disposizione il progetto esecutivo il Comune di Falconara è riuscito a classificarsi in posizione utile per ottenere il contributo e riqualificare un’area ormai interdetta da oltre cinque anni.

"L’intenzione dell’amministrazione – chiarisce l’assessore al Decoro Romolo Cipolletti – è quella di riqualificare l’area verde con nuovi giochi e arredi, per renderla accogliente specie per bambini e anziani". Durante i lavori la sede stradale sarà ridotta. Di qui la modifica alla viabilità.