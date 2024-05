"Via tre consiglieri, ma andiamo avanti"

"Ci spiace apprendere questa notizia apparsa sulla stampa. Continueremo a sostenere e portare avanti con maggiore convinzione, lavorando sempre di più per la campagna elettorale della Lega nelle Marche, per le amministrative ed europee dell’8 e 9 giugno". Lo dichiarano il segretario regionale della Lega Marche, Giorgia Latini, e il capogruppo in Consiglio regionale Renzo Marinelli, commentando l’abbandono di tre consiglieri leghisti, che hanno annunciato di voler passare al gruppo misto. Marco Marinangeli, Lindita Elezi e il vice presidente del gruppo consiliare Mirko Bilò hanno attaccato ieri la "gestione totalmente verticistica del partito.