"Vicini di casa",. Sandrelli e Alberti di scena alle Muse

Un weekend in compagnia di Amanda Sandrelli, Alessandra Acciai, Gigio Alberti e Alberto Giusta. Sono loro i protagonisti dello spettacolo ‘Vicini di casa’, in scena oggi e domani alle ore 20.45 e domenica alle ore 16.30 al Teatro delle Muse di Ancona. E’ l’adattamento della pie`ce ‘Los vecinos de arriba’ di Cesc Gay, che tanto successo ha avuto in Spagna. Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Sul palco l’affiatatissimo quartetto invita lo spettatore a riflettere su pregiudizi e tabu` e, soprattutto, a chiedersi: faccio l’amore abbastanza spesso?