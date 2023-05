Video della preferenza nella cabina elettorale postato sui social: sentito anche Silvetti

Voto ripreso con il cellulare, sentito in Procura Daniele Silvetti. Il candidato sindaco ieri mattina è stato visto in tribunale, entrare negli uffici del terzo piano. La pm Irene Bilotta ha voluto sentirlo come persona informata sui fatti relativi al fascicolo aperto nei confronti della candidata consigliera Umma Salsabil Jahan, bengalese, per una storia pubblicata sui social dove si vedeva la ripresa della votazione sulla scheda elettorale, nella prima tornata per le amministrative, nella giornata del 14 maggio. Jahan è candidata della lista civica "Diamoci del noi", guidata da Carlo Pesaresi, e appoggia la candidatura a sindaco di Ida Simonella (centrosinistra). Il video, diventato virale, è arrivato anche a Silvetti quella domenica che ha avvisato subito il comandante della polizia locale che ha poi proceduto ad informare la Procura. "Ho detto solo quello che sapevo – conferma Silvetti – quel video mi è arrivato da una cinquantina di persone quel giorno, ho fatto solo il mio dovere".